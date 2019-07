Milit’Activ monte toujours la garde devant la préfecture

Le 17/07/2019 | Par LG | Lu 174

5ème jour de grève ce mercredi pour le porte-parole de Milit’Activ’974. Entre le bruit des voitures côté mer et le silence de la préfecture, Francis Kubezyk poursuit son action.Le militant de la cause animale a entamé une grève de la faim samedi dernier. "Passés les premiers jours difficiles, car le corps ne comprend pas, je me sens mieux aujourd’hui", s’en étonne même le gréviste. Des personnes sont mêmes venues lui raconter leur propre expérience de grève de la faim ou de jeûne. "Elles m’ont rassuré", ajoute-t-il.Les bénévoles et amis ses succèdent sous les tentes installées sous les fenêtres de la préfecture. Le plus gros des visites se fait le midi et le soir, évidemment. "Tous travaillent et prennent sur leur temps libre", précise Francis Kubezyk. Une formule qui vaut aussi pour ces milliers de bonnes volontés qui, tous les jours, au gré de leurs rencontres sur les routes de l'île, en ville ou dans les hauts, donnent de leur temps pour un (énième) sauvetage.C’est justement pour tenter d’endiguer les milliers de chiens et de chats "mis sur le marché" de l’errance chaque année que le militant a voulu passer par cette action. Une opération qui a le mérite de faire venir à lui les gens qui s'intéressent à ce combat contre l'errance et la maltraitance des animaux, comme notamment Jean-Pierre Marchau, d'Europe écologie les verts