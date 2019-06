Milliardaire et philanthrope: Il fait construire un navire pour collecter le plastique dans les océans

Kiel Inge Røkke est norvégien et milliardaire, il a décidé d'investir une grande partie de sa fortune pour construire un navire capable de récupérer et transformer 5 tonnes de plastique chaque jour.

Kiel Inge Røkke est l'un des hommes les plus fortunés de Norvège, il a bâti sa fortune grâce aux océans. Son entreprise de pêche est l'une des plus importantes de Norvège. Cette activité liée à la mer lui a permis de devenir milliardaire comme le rapporte Néozone.



Comme pour remercier ce qui l'a rendu riche, il a décidé de réinvestir un partie de sa fortune dans la construction d'un navire exceptionnel, le Rev, qui pourra récolter 5 tonnes de plastic par jour mais surtout, de le recycler dans les règles écologiques les plus strictes en le fondant directement sur le bateau.



"La mer m’a offert de grandes opportunités. Je suis reconnaissant pour cela. Je veux rendre à la société l’essentiel de ce que j’ai gagné. Ce navire fait partie de cela. L’idée d’un tel navire a évolué au fil des ans, mais les plans se sont concrétisés l’an dernier" , explique Kiel Inge Røkke.



Le REV (Navire d’expédition de recherche) sera mis à la mer en 2020 et sera exploité par le WWF, bien connu dans le monde entier pour sa quête de conservation de notre planète. Le REV pourra accueillir 90 personnes à son bord dont 60 chercheurs afin d’observer les océans jusqu’à 6000 m de profondeur et autant en milieu aérien.