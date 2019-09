Miracle après 30 heures en pleine mer sur un bateau coupé en deux !

Le 27/09/2019 | Par N.P | Lu 2558

Ils ont dérivé 30 heures au large de La Réunion. Deux marins pêcheurs ont été secourus sains et saufs. L'origine de cet accident ne nous est pas communiquée pour l'instant. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) et la préfecture ne se prononcent pas pour l'instant car l'enquête ne fait que commencer.