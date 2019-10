Dans le cadre de l'opération Miromen II déployée par l' association Globice , une baleine accompagnée de son baleineau a été équipée le 3 septembre dernier d'une balise Argos, laquelle émet régulièrement un signal aux satellites et permet un suivi de sa migration.Mi-septembre, la baleine baptisée "Ousanousava" se trouvait sur la côte Est de Madagascar, au Sud de Tamatave. Globice estimait qu'elle devrait emprunter dans les semaines qui suivent une trajectoire vers l’Antarctique.Ce dimanche, le groupe local d'observation et d'identification des cétacés indique qu'Ousanousava et son baleineau "semblent avoir enfin entamé leur descente vers l'océan austral, plus de 38 jours après la pose de la balise Argos à La Réunion".À partir de maintenant débute l'inconnu des routes migratoires vers le Sud, encore jamais cartographiées depuis cette zone de l'océan indien jusqu’à l’Antarctique, pour la découverte potentielle des sites de nourrissage.--