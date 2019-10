Pour ce faire, comme l'année dernière, un vote du public a été mis en place : Pour la Réunion et Mayotte au 7010

pour la France au 71415

envoyer Miss suivi du numéro de la candidate

La finale de Miss Excellence Réunion se déroulera en présence de Christiane Lilio, présidente du Comité National et Miss France 1968, avec la présence exceptionnelle de Miss Excellence France 2019 Maëva Serra.Un jury de professionnels de mode de beauté et de l'information sera également présent au Grand salon d’honneur de la mairie de Saint Denis, le 16 novembre prochain à 20h30.Une seule d'entre elles sera élue et pourra représenter La Réunion en janvier 2020 pour la finale nationale à Toulouse.