Miss France 2015 avoue avoir eu une expérience "avec une fille"

Le 20/01/2020 | Par 7mag.re | Lu 3

Un fan a voulu savoir ce que la blonde Camille Cerf pensait de la bisexualité. Sans aucun complexe, celle qui en septembre présentait Cyril son petit ami sur Instagram, a répondu...

La question précise était de savoir ce qu'elle pensait de la bisexualité et si elle avait déjà essayé... La réponse est "oui", par curiosité!

Elle a ainsi précisé sa pensée : « Je pense qu’être épanouie sexuellement est très important et qu’il s’agit plus d’une question d’attirance mutuelle que de genre ». Puis elle précise ensuite qu'elle a eu une expérience avec une fille " pour ne pas mourir bête".

La Miss Nord-Pas-de-Calais 2014 devenue Miss France 2015 n'a pas peur des questions indiscrètes... Camille Cerf s'est prêtée sans filtre au jeu très en vogue des "questions-réponses" sur Instagram.Source : https://www.7mag.re/Miss-France-2015-avoue-avoir-e...