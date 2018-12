Commentaires (15)

1. francais le 16/12/2018 20:16

La France fait l'objet actuellement d'une montée de l'intolérance et du racisme. ??????????????????

c'est pas nouveau comme phénomène vous ne changerais pas l’âme humaine

chacun ses convictions , être anti raciste c'est être intolérant !!!!

2. Kifkif le 16/12/2018 20:26

Ne confondez pas le nationalisme et le racisme.

3. La vérité vraie... le 16/12/2018 20:49

Pas couillon, le comité miss France...rien de mieux pour l'étranger avec ce métissage et les concours internationaux.

4. Germinal le 16/12/2018 21:52

Oh vous n'allez pas commencer à nous faire pleurer

Les gens ont voté c'est comme ça

De suite vous parlez de racisme c'est incroyable

Il y avait plus belle qu'elle et puis c'est tout

Vous ramenez tout au racisme et vous pensez avancer comme ça

à mon avis vous régressez vous revenez en somme à vos origines...

5. ange noir le 17/12/2018 03:43

Je suis très très amateur d'élection de miss et à chaque fois , je ne sais jamais qui va l'emporter. Du moins , je ne sais jamais qui va être élu.



bref. le problème est autre aujourd'hui.



Sur les cinq premières . Cinq dom !!!

Avant , depuis longtemps, je me vantais, miis réunion est toujours dans les cinq premières. OK;miss taihiti souvent OK. Miss antilles (pas d'autres mots ) des fois OK



Mais là ! Probléme. Mon analyse



D'abords les dom ont peut être un petit quelque chose en plus qui fait envie les blancs de la neige. je veux bien .

MAIS le résultat est faux. Il est impossible statistiquement que les filles des dom gagnent tout le temps. C'est ignorer la toute puissance des femmes Française. Le problème vient que les belles filles de là bas ne se présentent tout simplement pas. Alors que ici, même si elles ne se présentent pas toutes, beaucoup le font et le résultat vient vite.

Donc mon analyse. les filles des dom ont de beaux jours devant elles. Certes mais n'oubliez pas la face sombre de la France. celle qui dort, que j'ai vu de mes yeux vus et qui vaut , Franchement , mille bégue.

6. patrick le 17/12/2018 05:59

Certes, mais la sécularité des vices n'ont font pas des vertus...

brûler des femmes comme sorcières, écorcher des chats sur les portes d'entrée, pendre des nègres, copuler avec des enfants,...Vous avez parfaitement raison : On ne changera pas l'âme humaine, par contre une société (un groupe d'individus vivant en communauté) peut définir ce qu'elle tolère ou pas d'où les contravention/délits/crimes.Au fait, pour votre culture personnelle, le racisme et l'homophobie ne sont pas des opinions (n'en déplaise à Zemmour) mais bien des délits donc passibles des Tribunaux.

7. Cyanure le 17/12/2018 07:43

On fait encore des articles sur ce concours de miss inutiles???

8. Hugh le 17/12/2018 08:20

C'est l'effet " ANNICK GIRARDIN ".

9. Yeah le 17/12/2018 08:27

Encore une preuve que le métissage des gens, des cultures est la meilleure chose pour l'humain



10. Gilles VACANZA le 17/12/2018 08:34

dans leur très grande majorité les Français ne sont pas racistes ils en ont juste mare que des étrangers qui viennent pour vivre une meilleur vie en France veuillent imposer leur religion la même d'ailleur que celle qui a plonger leur pays d'origine dans l’obscurantisme et la misère .Les premiers a souffrirent de cela sont par amalgame nos amis et frères des départements et territoires d'outre mer et ce concoure de misses France a eu le mérite de redonner leur juste place a ces jolies filles qui sont originaires de ces départements

11. Fraerk le 17/12/2018 09:47

Encore un article racialiste.

"L'honneur de la métropole" c'est le non métissage selon vous ?



12. motard2 le 17/12/2018 10:47

13. Celui le 17/12/2018 13:01

Elections truquées pour promouvoir l'idéologie mondialiste .

14. Danyleyab le 17/12/2018 13:59

@post 6 "patrick"

Que vient faire Zemmour dans votre prose ? A mauvais escient pour le moins car je vous met au défi de produire des écrits ou des dires de ce MONSIEUR qui vont dans le sens de ce que vous avancez.. A moins que, comme tous les dictateurs de la bonne pensée, vous ne confondiez patriotisme avec racisme et respect de la famille avec homophobie. Bref vous semblez être quelqu'un de bien formaté. Ou plutôt déformé ...