Miss France 2019 : Morgane Soucramanien parmi les 5 dernières finalistes

Le 16/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 4113

Morgane Soucramanien, notre Miss Réunion, a remporté une première victoire : figurer parmi les 5 dernières finalistes du concours de Miss France qui se déroule cette année à Lille.



Souhaitons-lui maintenant de finir en beauté et de revenir à la Réunion avec la couronne de Miss France...



Voici les 5 dernières finalistes : Miss Réunion, Miss Guadeloupe, Miss Tahiti, Miss Franche Comté et Miss Limousin.



Rappelons que pour faire élire Morgane Soucramanien, il faut appeler le 3680 ou envoyer un SMS au 72500 et taper le numéro 5.