Miss Guadeloupe élue Miss France 2020, déception pour Miss Réunion

Le 15/12/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 4021

24 août 2019 📷 Morgane Lebon est élue Miss Réunion 2019

La Guadeloupéenne Clémence Botino est Miss France 2020. Elle succède à Vaimalama Chaves, élue il y a tout juste un an, le 15 décembre 2018. La nouvelle reine de beauté a 22 ans et est étudiante en histoire de l'art. Elle était arrivée première au test de culture générale.Elle a été élue au Dôme de Marseille ce samedi 14 décembre au cours d'un show retransmis sur TF1 et présenté par Jean-Pierre Foucault."Les Guadeloupéens avaient envie de cette victoire, sans eux tous, je ne serais pas là aujourd’hui", ont été ses premiers mots à l'issue du spectacle. Qualifiée de "petite boule d’énergie" par la présidente du comité Miss France Sylvie Tellier (à droite sur la photo), Miss France 2020 a dit souhaiter "continuer à être une personne humble, agréable".Interrogée sur les critiques de féministes qui dénoncent un concours de beauté sexiste et rétrograde, Miss France a répondu que le concours était aussi là pour "encourager les jeunes femmes à faire ce qu’elles veulent, ce en quoi elles croient. Le féminisme, (les femmes le font) au quotidien, en allant travailler, en créant des familles".Avec 31,95 % des voix, Clémence Botino a été la candidate préférée du vote des téléspectateurs. Miss Provence (30,66 %), puis Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte d’Azur sont ses dauphines.Valérie Bègue reste pour encore au moins une année la dernière Miss Réunion à avoir été sacrée au concours national. C'était en 2008, déjà.Miss Réunion 2019, Morgane Lebon, n'était donc pas qualifiée pour le dernier tableau. La Saint-Joséphoise de 20 ans n'a pas démérité, qualifiée tout de même dans les 15 finalistes, alors que certains pronostics l'avaient placée parmi les favorites du concours il y a quelques semaines.Autre Réunionnaise à avoir eu le privilège de concourir au prestigieux concours national sous une autre écharpe : Evelyne de Larichaudy. A 23 ans, Miss Île-de-France 2019 (élue le 21 septembre), a aussi, quelque part, fait honneur à La Réunion, et devant sa famille. Au cours d'une interview qu'elle nous accordait le mois dernier, sa mère nous informait qu'elle comptait bien faire le déplacement à Marseille, avec deux autres de ses enfants. Evelyne de Larichaudy a réussi à finir dans le top 15 de Miss France.