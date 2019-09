Miss Ronde et Mister Rond Réunion désignés le 14 septembre prochain

Le 05/09/2019

L'élection de Miss Ronde et Mister Rond Réunion se tiendra le samedi 14 septembre prochain à la Maison Franco-Chinoise de Saint-Paul.

"Les candidates et candidats qui viennent des quatre coins de l'île préparent depuis plus de six mois un show exceptionnel pour cette soirée", explique Annie-Claude Cerveaux, présidente des comités Miss et Mister Rond Réunion. "On aimerait vraiment que les personnes dîtes 'rondes' soient un peu plus mises en avant".

Les grands vainqueurs s'envoleront vers l'Hexagone début 2020 pour participer à l'élection nationale.