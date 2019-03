Mobilisation citoyenne contre l’incinérateur: Génération Ecologie Réunion demande la transparence

Le 03/03/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 228

Absence de consultation citoyenne accompagnée d’expertises scientifiques indépendantes ;

Absence de transparence dans la communication des pièces du marché ;

Signature du marché malgré l’avis négatif de l’autorité indépendante de régulation de l’énergie.

Ce jeudi matin 28 février 2019, Génération Ecologie Réunion s’est joint à la mobilisation citoyenne contre l’incinérateur qui s’est tenue à Saint-Pierre/Basse-Terre devant le siège d’ILEVA à l’occasion de la tenue d’un conseil syndical du Syndicat de gestion des déchets où siègent deux élus régionaux Nathalie Noël et Jean-Alain Cadet (par ailleurs membre du Conseil National de Génération Ecologie).Étaient présents une quarantaine de citoyens dont l’artiste Jean-Richard Riani porte-parole du collectif NON à l’incinérateur et une délégation de Gilets Jaunes.Dans un contexte de débats houleux, les deux élus régionaux ont tenté de faire entendre la voix du bon sens et de l’intérêt général. Comme l’ensemble des manifestants, Génération Ecologie Réunion réclame la transparence sur ce dossier:Génération Ecologie Réunion continuera à s’impliquer aux côtés des Réunionnais-es pour que ce combat contre l’incinérateur s’amplifie et lance un appel à la mobilisation générale.