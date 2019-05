Mobilisation inédite aux côtés de l'UNEF contre les tarifs des logements du CROUS

Le 23/05/2019 | Par N.P | Lu 89

À l'initiative de l'UNEF Réunion, un courrier concernant les tarifs des logements du Crous, co-signé par différentes personnalités, a été adressé à la Présidente du CNOUS et au Recteur d'Académie de La Réunion. Le communiqué de la présidente de l'Unef, Samantha Pothin :

Depuis plusieurs mois maintenant, un conflit oppose la Direction du CROUS de La Réunion aux représentants étudiants concernant la tarification des logements nouvellement construits dans le Sud de l’île de La Réunion.



La Direction du CROUS de La Réunion a déjà été désavouée à deux reprises sur ce dossier avec dans un premier temps l'annulation du Conseil d'Administration du CROUS de La Réunion le 18 Mars 2019 sous la pression des étudiants et dans un deuxième temps le large rejet des tarifs par les administrateurs lors de la séance du 18 Avril 2019 par 16 voix contre, 8 voix pour et 1 abstention.



Malgré cela, la Direction du CROUS de La Réunion souhaite déraisonnablement forcer la main aux administrateurs lors de la prochaine séance prévue le 27 Mai 2019 où les tarifs proposés sont très sensiblement les mêmes que ceux déjà largement rejetés la fois dernière. Il s'agit là d'un terrible manque de respect vis-à-vis des administrateurs du CROUS de La Réunion qui se sont déjà prononcés sur ce dossier.



Compte tenu de cette situation scandaleuse où la Direction du CROUS de La Réunion ne respecte pas l’expression des administrateurs, l'UNEF Réunion a souhaité mobiliser l'ensemble de la classe politique et des acteurs de l'Enseignement Supérieur sur ce dossier important pour le pouvoir d'achat des étudiants et familles réunionnaises.



Par conséquent, à l'initiative de l'UNEF Réunion, un courrier co-signé par différentes personnalités a été adressé à Mme la Présidente du CNOUS et à M. le Recteur d'Académie de La Réunion.



Ce courrier est co-signé par Mme Ericka BAREIGTS, Députée de La Réunion ancienne Ministre des Outremer, M. Didier ROBERT, Président de La Région Réunion, M. David LORION, Député de La Réunion, M. Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil Départemental de La Réunion, M. Frédéric MIRANVILLE, Président de l'Université de La Réunion, M. Richel SACRI, Président du Conseil Représentatif des Français d'Outre-Mer de La Réunion, M. André THIEN AH KOON, Maire de la Commune du Tampon, M. Michel FONTAINE, Maire de la Commune de Saint-Pierre et Président de l'inter-communalité, M. Jean-Hugues RATENON, Député de La Réunion, Mme Nathalie BASSIRE, Députée de La Réunion, Mme Nadia RAMASSAMY, Députée de La Réunion.



Cette mobilisation sans précédent de la classe politique et des acteurs de l'Enseignement Supérieur doit conduire Mme la Présidente du CNOUS et M. le Recteur d'Académie à entendre l'inquiétude de tout un territoire sur un dossier qui n'est plus porté que par les élus de l'UNEF Réunion mais par l'ensemble des signataires dans l'intérêt de la démocratisation de l'Enseignement Supérieur sur notre île.



L'UNEF Réunion invite le CROUS de La Réunion, complètement isolé sur ce dossier, à ne pas mépriser la voix des représentants étudiants et des élus de La Réunion afin de parvenir à un consensus préalablement au Conseil d'Administration de ce lundi 27 Mai 2019.



Samantha POTHIN

Présidente de l'UNEF Réunion

Vice-Présidente du Conseil d'Administration du CROUS de La Réunion