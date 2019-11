Mobilité urbaine… Yamaha présente son scooter à 3 roues, le Tricity 300…

Le 05/11/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 148

Entre le Tricity 125 et le Niken 900, Yamaha continue de déployer sa stratégie « trois roues » avec le Tricity 300, présenté ces jours ci au Salon de Milan qui vient concurrencer directement le Piaggio MP 300 et le confidentiel Peugeot Metropolis 400. Un marché de plus en plus attractif car accessible aux détenteurs de Permis B…

INCONTESTABLEMENT, l'UN DES PLUS BEAUX DU MARCHE