Mobinéo, nouveau service de transport adapté

Le 19/06/2019 | Par CIVIS | Lu 165

La CIVIS et Alternéo inaugurent ce mercredi 19 juin le nouveau service de transport à la demande pour les Personnes à Mobilité Réduite. Ce service de transport adapté, baptisé Mobinéo contribuera à l’accessibilité du réseau tout en prenant en compte les spécificités des ayant-droits au dispositif.



L’offre sera majoritairement accessible aux personnes munies d’une carte d’invalidité (taux d’incapacité minimum de 80%). Toutefois, toute adhésion implique le dépôt d’un dossier d’inscription auprès du CCAS de la commune de résidence de l’intéressé(e) (ensemble des communes de la CIVIS) ainsi que la validation de ce même dossier par une commission, composée de membres de la collectivité et des différents CCAS concernés, et dont le secrétariat est assuré par la SEMITTEL (à ce jour 56 inscriptions ont été validées par la commission Mobinéo).



Les ayants droit au dispositif devront s’acquitter de frais d’adhésion annuels d’un montant de 50 euros pour bénéficier de ce service. Ces personnes étant également éligibles au dispositif Réuni-Pass impliquant la gratuité du transport, elles n’auront pas de frais supplémentaires lors de leurs réservations.



Les inscrits, une fois leur dossier validé, pourront donc se déplacer sur simple réservation sur l’ensemble des communes de la CIVIS sans devoir utiliser les arrêts du réseau comme points de prise en charge et de dépose puisqu’il s’agit d’un transport d’adresse à adresse.