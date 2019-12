Modernité contre tradition ...

Le 16/12/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 190

"Le Chef de l’Etat a assisté hier à la cérémonie de pose de premières pierres pour les travaux de construction de 38 immeubles R+4, qui seront construits à Ivato. Un terrain domanial de 14Ha a été terrassé pour accueillir le projet. Les « Buildings mora » d’Ivato comprendront 608 appartements. La durée des travaux est de un an et demi. D’après les explications du numéro Un d’Iavoloha, ces logements seront destinés à la classe moyenne des travailleurs issus du secteur public et du secteur privé. Le payement se fera par un système de vente-location et, les acquéreurs deviendront propriétaires après une période de location de 15 ans. Afin de garantir la transparence, un tirage au sort sera effectué pour choisir les bénéficiaires. Outre les espaces d’habitation, les « Buildings mora » seront équipés de parkings, de commerce de proximité, d’une aire de jeux et des espaces verts. Chaque immeuble sera également alimenté par des énergies renouvelables tels que des panneaux solaires. " (Extrait de la presse locale).

Mada veut quitter "la tradition "en matière d'habitat...et s'inscrit dans la dynamique du "collectif " à l'architecture de "casiers pour humains "...une façon de mettre les gens hors-sol...et même sur 4 niveaux.Les premiers de chez nous, il y a 50 ans ont été baptisés " casiers à zoreils" dont l'un des prototypes est un bâtiment en bas de la rue de la Victoire, qui a abrité longtemps la météo et la douane..depuis c'est devenu le modèle universel..jusque dans les Cirques de Cilaos et de Hell-Bourg.Est-ce réellement nécessaire de faire ce choix pour Mada? L'urbanisation passe-t-elle forcément par ce mode d'habitat ?Un pays plus grand que la France, avec une population trois fois moindre..Aux gasys de voir...ndlr.Expérience en cours à Ivato et explications pour séduire :On ne parle pas encore de sites privilégiés ou de constructions clés en main, vendus à des expatriés aisés, constitués d'arrivistes, avec en guise de cadeau la double nationalité, c 'est heureux que la Constitution Malgache interdit aux vazahas de posséder du foncier, mais on entre dans la logique hasardeuse et aléatoire, du "ruissellement "économique. .un modèle qui a déjà échoué ailleurs et pourquoi ne pas dire chez nous.Qui vivra verra !"