Modification des repas à la cantine jusqu’au 1er mars

Le 26/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 53

La direction de la restauration scolaire de la ville de Saint-Paul informe qu’en raison de la qualité de l’eau, les menus seront modifiés jusqu’à vendredi inclus. En effet, ils seront plus allégés afin de minimiser l’utilisation de l’eau.



– Pour ce mardi 26 février 2019 : l’entrée à base de taboulé est supprimée et remplacée par une salade d’haricots verts vinaigrette. Le reste est inchangé.



– Pour ce mercredi 27 février 2019 : l’entrée à base de salade verte, mortadelle, emmental est remplacée par de la macédoine, mortadelle, emmental. Le reste est inchangé.



– Pour ce jeudi 28 février 2019 : Le menu est complètement modifié :

Entrée : betteraves et emmental

Plat : Saucisse et haricots blancs

Pain et dessert inchangé



– Pour ce vendredi 1er mars 2019 : L’entrée est modifiée. Une salade de concombres remplacera la salade de carottes, papaye verte et olives noires