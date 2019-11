Modification du congé bonifié : Les fonctionnaires originaires des Dom manifestent devant Bercy

Le 14/11/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1649

Si vous êtes fonctionnaire originaire d'un Dom et travaillez en métropole ou dans un Dom, le congé bonifié peut vous être accordé. Il permet de séjourner régulièrement sur votre lieu d'origine. Il donne lieu à une majoration de la durée du congé annuel, une prise en charge de vos frais de transport et de votre famille et, dans certains cas, à une indemnité de vie chère, cela tous les trois ans.

Les fonctionnaires originaires des Dom sont rassemblés depuis ce matin devant le ministère des Finances à Bercy afin de faire entendre leur mécontentement concernant la réduction du congé bonifié. Le congé bonifié comprend les 5 semaines de congé annuel réglementaires, auxquelles s'ajoute, si les nécessités de service le permettent, une bonification de 30 jours calendaires maximum. La durée totale du congé bonifié peut donc aller jusqu'à 65 jours consécutifs maximum (samedis, dimanche et jours fériés inclus).



Le projet de modi­fi­ca­tion des congés boni­fiés prévu pour cet été a été sus­pendu, mais le projet demeure. Il s’agit pour le gou­ver­ne­ment de réduire leur durée, c’est-à-dire de sup­pri­mer la boni­fi­ca­tion en jour de congé en contrepartie d’une pos­si­bi­lité de départ tous les deux ans. Le gou­ver­ne­ment envi­sage de cris­tal­li­ser les droits pour plu­sieurs années. Le gouvernement prévoit la réduc­tion de la durée des congés à 30 jours.



Récemment, la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin s’expri­mait en ces termes : "Ce ne sont pas des avan­ta­ges indus, mais c’est bien un droit qui a été accordé aux fonc­tion­nai­res ultra­ma­rins tra­vaillant dans l’hexa­gone pour leur per­met­tre de rejoin­dre leur famille et garder un lien avec le ter­ri­toire".