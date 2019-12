🌡️ Températures prévues

➡️ Le ciel réunionnais s'offre à un soleil insolent en ce début de matinée en dépit de bancs de nuages élevés.Des nuages porteurs d'averses transitent en demeurant au large des côtes Nord-Est.La couverture nuageuse s'impose sur les pentes avant la fin de la matinée et le gris foncé annonce les averses de l'après-midi.➡️le risque pluvieux est plus probable dans les hauts du Nord-Est , de l'Est et du Sud-Est . Les plaines, les hauts de Sainte Rose, le volcan sont ciblés. Les averses peuvent être localement soutenues et un coup de tonnerre n'est pas exclu.Les averses peuvent se frayer un chemin jusqu'aux bordures littorales Est et Sud-Est.La baignade se poursuit sous les éclaircies sur les plages de Saint Pierre à Saint Gilles. Le Port et Saint Denis ne devraient pas être rafraîchies alors que le soleil ne devrait pas les déserter.s'accélère localement de Saint Paul à Saint Pierre en passant par Saint Leu. Il tente de rafraichir un peu sur les côtes Nord-Est.Des accélérations locales sont possibles sous les averses dans les hauts l'après-midi.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales de Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h33 le 17 --18h54 le 16🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :