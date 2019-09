Moins humide que prévu ce mercredi, les belles journées se suivent

Le 04/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 135

REUNION

PREVISIONS POUR LE MERCREDI 04:



Quelques nuages sont au large des côtes Est . Ils peuvent lâcher quelques ondées ponctuelles vers Sainte Rose.

Quelques bancs de nuages sont présents au volcan.



Le soleil matinal réchauffe généreusement la Réunion et le thermomètre réagit rapidement après 8heures.

L'alizé modeste( 40/45km/h en rafales) est ressenti sur le Nord et le Sud.



La petite houle sur les côtes orientales se maintient tout alors qu'une petite houle de Sud-Ouest est toujours perceptible sur les côtes Ouest et Sud.



Température du lagon: autour de 24 à 25°.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU MERCREDI 04 AU JEUDI 05:



Les entrées maritimes peuvent donner quelques ondées vers Sainte Rose ou les pentes du volcan.



Ailleurs le ciel est le plus souvent peu nuageux à dégagé.



En seconde partie de nuit des averses peuvent mouiller le littoral Est vers Saint Benoît ou Saint André.



Nuit fraîche dans les hauts. Minimales absolues inférieures à 5° probables au Maïdo et au volcan.



TENDANCES POUR LE JEUDI 05 et le VENDREDI 06:



Peu de changement réellement perceptible. Le temps calme et assez sec se maintient.

L'alizé reste modeste et il n'y a pas d'épisode de houle significative prévu.



Les températures offrent toujours un contraste assez marqué entre les nocturnes plutôt fraîches et les diurnes plutôt douces.



2019 SEPTEMBRE 04 07hLes nuages bourgeonnent assez rapidement sur les pentes et dans l'intérieur en seconde partie de matinée.la couverture nuageuse péi est modérée et peut lâcher quelques averses isolées dans l'intérieur de l'île ou dans les hauts de l'Ouest.Les éclaircies résistent souvent sur le littoral alors que les hautes régions touristiques comme le volcan et le Maïdo sont temporairement sous les nuages. Des averses sont possibles au Maïdo.Le ciel se dégage en grande partie en fin d'après midi.Les températures maximales absolues sont agréables et voyagent de 24° sur le littoral Sud-Est à 28/29° à Grand Fond ou au Port.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 12° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 21° Celsius