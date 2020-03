"Mon fils Aaron est infecté par le COVID-19..."

Le 17/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 6891

Nous tenons tout de suite à vous rassurer, ce message ne provient pas de La Réunion.

Il s'agit du témoignage d'une maman qui l'a posté sur sa page Facebook. Elle vit en métropole et a deux enfants, dont l'un a été diagnostiqué positif au COVID-19.

Nous avons cependant estimé qu'il était intéressant de le porter à votre connaissance car il permet de vraiment prendre conscience des difficultés qu'il y a au quotidien, à vivre avec un enfant porteur de ce virus.

Et si nous ne devions retenir qu'une phrase de ce témoignage, nous vous proposons : "Prenez soin de vous et restez un max chez vous si vous le pouvez!"