Mona Kanaan : Son combat pour les gramounes continue

Le 05/11/2019 | Par NP | Lu 237

Elle ne lâche rien Mona Kanaan et inlassablement veut faire entendre la cause des gramounes de La Réunion... Notre île malheureusement fait face à un accès de plus en plus difficile pour nos seniors aux soins. Des solutions existent, elle le martèle, n'en déplaise à certains et en attendant sa pétition ne fait qu'engranger des soutiens...

Un combat, c'est exactement l'exercice auquel se livre la dynamique Mona Kanaan depuis 11 ans, se heurtant à un mur.



L'hospitalisation à domicile est la solution pour elle à la grande précarité de nos anciens en termes de soin... Elle précise le contexte: "Il y a 11 ans exactement que je me bats dans le seul but d'améliorer le soin et leur continuité dans la qualité de la prise en charge des patients médicalisés à leur domicile. Je dépose des dossiers de demande pour un agrément (19 dossiers au total) me permettant de faire de l'Hospitalisation à domicile gériatrique.



À chaque demande et à chaque dossier, l'ARS OI rejette ma demande en précisant qu'il n'y a nul besoin d'un 3e établissement HAD, car tous les besoins sont satisfaits par l'ARAR et l'ASDR "....



Il y a un mois, Mona a lancé une campagne intitulée HAD qui a déjà plus de 120 000 vues et 10 000 partages... Quant à sa pétition, au jour de l'arrivée du Président Macron elle comptait 31 000 signatures, 32 000 à ce jour.



La Réunion semble être dans une situation particulièrement préoccupante dans le domaine des soins de ses gramounes. Quelle est donc la réalité?



Mona Kanaan martèle une fois de plus son discours : "Dans la réalité voilà ce que nous constatons : un isolement des personnes âgées de plus en plus important, un accès aux soins de plus en plus difficile.



Les besoins sont très importants et se multiplient autant en accompagnement social , en compensation de handicap en structures intermédiaires, en manque de disponibilité des familles et des aidants (crise économique, chômage , solvabilité) abandon , détresse sociale et détresse psychologique. Il y a enfin un besoin de soins complexes et associés dont le rôle principal des HAD est d'assurer la coordination de ces mêmes soins avec tout le reste ".