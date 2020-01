Monsieur Le Maire, qui vous a demandé votre avis ?

Le 06/01/2020 | Par Marc MARIE, citoyen dépité | Lu 135

On le croyait Ministre de l’économie, mais il semblerait que Monsieur Bruno. LE MAIRE soit Grand Défenseur de la Distribution de la Légion d’Honneur… Je suis certain qu’aux Invalides, Napoléon doit se retourner dans son magnifique tombeau de porphyre…



Car voici ce ministre qui se sent poussé à prendre la défense Jean-François CIRELLI à qui notre président a remis la Légion d’Honneur… Il faut croire que sa position à la tête du ministère de l’Économie le qualifie tout particulièrement pour nous apporter ses lumières et nous convaincre de ses connaissances en histoire de France !



La Légion d’Honneur a été créée par un homme qui ne nous laisse pas que des bons souvenirs. Ce météore s’autoproclama empereur, mais il était avant tout un stratège remarquable qui avait compris l’intérêt d’une jolie médaille pour récompenser les soldats les plus méritants.



Comment un ministre de l’Économie peut-il intellectuellement prétendre que Jean-François CIRELLI, cet ardent défenseur des fonds de capitalisation pour les retraites, mérite la plus haute récompense prodiguée par le chef d’état français ? À aucun moment il n’a fait acte de bravoure. Il n’est qu’un bon rond de cuir qui exécute diligemment les ordres qui viennent des oligarques, ces privilégiés qui nous saignent à blanc, nous, le peuple. Drôle de courage ! Lui décerner cette reconnaissance, c’est un véritable camouflet à tous les opposants à la réforme des retraites qui accusent BlackRock, dont CIRELLI est patron de la branche française, d'influencer l'exécutif pour faire passer le régime de retraite par capitalisation, basé sur le module des fonds de pension américains, au detriment du système français actuel basé sur la répartition.



Mais bon !… Plus rien ne peut nous surprendre dans les actes et/ou déclarations d’un ministre de MACRON…



Une bonne résolution que pourrait prendre notre président à partir de 2020, ce devrait être de ne plus accorder cette distinction qu’à des femmes et des hommes dignes qui ont réellement fait acte de bravoure. Qu’on demande l’avis des citoyens respectables et non celui des ministres !



Utopiste que je suis, je souhaiterais faire comprendre à M. LE MAIRE, pour autant que cela soit possible, ce dont je doute fort, hélas, que chaque acte de la vie doit se rattacher à nos valeurs. Lorsque le chef de l’État Français remet la distinction suprême à des hommes comme Jean-François CIRELLI ou d'un prince Saoudien il offense le peuple, il offense les vrais héros, trop souvent obscurs, il offense notre République et il offense notre culture. Il est inadmissible que notre chef d’État se serve de notre patrimoine culturel et historique pour récompenser ses copains dont l’ego a besoin d’un petit coup de gonflette. Qu’il crée sa propre récompense pour cela ! Certes, la médaille de la Queue de Maquereau (c’est une proposition qui me semble fort raisonnable) ça fait moins élégant, mais ce serait sûrement plus mérité et puis avec force dorures ça devrait bien passer. Et si cela peut les motiver pourquoi pas ? Un âne avance bien avec une carotte…



Combien de temps encore devrons-nous sonner l’alarme avant que les « dirigeants » comprennent que le peuple français en a assez ? Que nous voyons clair dans leur jeu ? Que nous sommes bien conscients que tout ceci n’est encore qu’une dose supplémentaire d’intox pour nous détourner des vrais débats. Que nous sommes excédés d’être, nous et notre Histoire, traînés dans la boue.



La gauche et la droite n’existent plus. Tous, réagissent de la même façon : une petite distinction à la boutonnière les enfle de vanité.

Olivier FAURE n’a pas hésité à condamner la nomination de Jean-François CIRELLI. Cependant, je me souviens que lorsque François HOLLANDE a remis la légion d’honneur à un prince héritier d’Arabie Saoudite, son silence était assourdissant… Comme quoi, on choisit ses combats, on choisit ses copains… Où est l'honneur dans tout ça ?



Pour ma part, en tant que Réunionnais de cœur, je me demande souvent comment il est possible que tant de femmes et d’hommes issus de notre belle île arborent avec fierté cette Légion d’Honneur… Car, je tiens à le rappeler, cette distinction a été créée le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte. Le lendemain même, soit le 20 mai 1802, il rétablissait l’esclavage ! C’est pourquoi j’invite tous les Réunionnais fiers de leur culture et de leurs ancêtres à rendre leur Légion d’Honneur au préfet, valet de notre président, le 20 mai ou le 20 décembre 2020. Cela serait un geste juste, admirable et fort…