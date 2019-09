Montpellier : Une jeune femme enceinte fauchée sur un passage piéton

Le 22/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 697

Une femme enceinte âgée de 23 ans est décédée à Montpellier (département de l’Hérault), après avoir été percutée par un automobiliste alors qu'elle traversait à un passage-piéton.



L’accident s’est produit dans la nuit de vendredi à ce samedi, vers minuit, sur une portion de route pourtant limitée à 50 km/h.



Aggravant son cas, l’automobiliste s’est également rendu coupable de délit de fuite.

La jeune femme a été projetée à plusieurs mètres du passage piéton.



Les soins apportés par les secours ont été vains. La jeune femme enceinte de huit mois, qui était en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée, est décédée des suites de ses blessures. L’enfant qu'elle portait n'a également pas survécu.

Quelques heures après le drame, un véhicule suspecté d’appartenir à l’auteur de l’accident a été signalé aux policiers. La voiture de marque BMW avait été incendiée à une dizaine de kilomètres de Montpellier.



Un homme s'est présenté dans la matinée de samedi au commissariat de Montpellier comme étant le conducteur de la voiture en cause. Il a été placé en garde à vue. Un autre homme a été placé en garde à vue. Il s'agit du propriétaire de la voiture, indique Midi Libre.



Le journal local rappelle qu'en juillet dernier, une femme avait perdu la vie avec son enfant âgé de un an, elle aussi fauchée par une voiture avenue de Heildelberg, non loin du stade de la Mosson.