"Montvert Zarlor nout péi": Une résidence artistique et... scientifique

Le 04/06/2019 | Par N.P | Lu 220

Le Piton Mont-Vert (Saint-Pierre) était en fête ce samedi car la Compagnie Nektar avait décidé de le célébrer à travers le projet "Montvert Zarlor nout péi".



Ce projet est une résidence artistique mais également scientifique soutenue dans le cadre du dispositif des résidences artistiques de territoire de la Région et financée par les fonds Européens LEADER, fonds de développement pour les hauts gérés par le Groupe d'Action Local (GAL) "Grand Sud, Terres de Volcans".



Pendant huit mois la Compagnie Nektar a organisé une démarche créative autour du Piton Mont-Vert, impliquant enfants d'écoles primaires de Saint-Pierre et de Petite-IIe, artistes (comédiens, plasticiens, musiciens, scientifiques..), gramounes, adultes enfants voisins du Piton.



Les productions sont multiples : des carnets de voyages créées par les enfants, un jeu de sept familles de vulgarisation scientifique, une exposition photographique, un documentaire, des portraits sonores des habitants, un ouvrage issu du travail des artistes et des scientifiques. Les textes lus par les comédiennes, relèvent d'une fantaisie et d'un imaginaire ludique et humoristique.



Lors de cette restitution, tous les participants étaient fiers de montrer leurs créations, et d'applaudir celles des autres. Gramoun Sello a accompagné les danses et les chants d'un groupe d'enfants avec lesquels il a travaillé pendant plusieurs séances, les musiciens dirigés par Richard Juvesy ont lancé la fête en interprétant divers standards de notre musique réunionnaise.



L'occasion également pour le cinéaste Pierre Beccu de réaliser des prises de vue pour son film documentaire"Fonker Marmay".