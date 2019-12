Liste des candidates de Miss France 2020

Agée de 20 ans, mesurant 1.76 m, habitant Saint-Joseph, elle est en troisième année de Licence Administration Economique et Sociale et souhaite devenir professeur des écoles. Déjà connue dans le monde des concours de beauté, elle avait remporté le prix Espoir Elite Model Look 2015 Réunion Island.

Le jeu des pronostics va bon train avant l'élection de Miss France 2020 ce samedi 14 décembre à Marseille. L'émission sera retransmise en direct sur TF1 à 23H50 (heure Réunion). Sous le thème de "Les Miss autour du monde", les organisateurs de la soirée souhaitent mettre en lumière les décors et coutumes de l'Espagne, l'Angleterre, la Polynésie mais aussi l'Afrique.Cette année, c'est Miss Réunion 2019, Morgane Lebon, qui va représenter La Réunion.La Réunion sera d’ailleurs un peu plus représentée que les autres régions avec la présence deD'après le magazine Public, cinq favorites se dessinent avant l'élection de Miss France 2020. Lou Ruat, Miss Provence 2020, qui joue à domicile à Marseille. Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais 2020, qui peut s'appuyer sur un héritage impressionnant de victoires pour la région. Mais aussi Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2020, ainsi que Meissa Ameur, Miss Auvergne 2020 et enfin Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2020.Si notre Miss, Morgane Lebon, ne semble pas faire partie des favorites, peut-elle tout de même être couronnée Miss France 2020 ? Réponse ce samedi soir.