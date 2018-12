Morgane Soucramanien 3ème dauphine, Miss Tahiti Miss France

Commentaires (25)

1. Dagober le 16/12/2018 06:46

Honnêtement miss réunion été plus belle, déçu par le résultat

2. Kreole le 16/12/2018 06:57

Sublime miss Tahiti !!! bravo.

3. Modeste le 16/12/2018 07:13

Miss Tahiti a quelque chose de plus " lumineux" que notre miss, en tout état de cause elles sont bien jolies! bon maintenant passons à autre chose!

4. Joseph le 16/12/2018 07:22

Tiercé dans l'ordre, c'est de la discrimination positive pour les Dom on dirait !



Comme quoi, ces concours sont bien "pipés" !

5. Bertrand GERARD le 16/12/2018 07:28

Société miss france, véritable pompe à fric qui vit grâce à un public véritable moutons de panurge à qui l'on fait croire qu'en envoyant des sms payants ou appeler un numéro surtaxé ils feront partis des votes.....

et tout ça pour quoi? juste pour dire que le monde des bisounours existe et que "je crois en un monde meilleur".......en clair elles ne servent et ne serviront à rien!

6. zanatany le 16/12/2018 08:10

Il y avait pas miss GILET JAUNE ?

Avec les robes, bijoux, musique, paillettes etc... en moins ?

7. Laurent le 16/12/2018 08:20

Miss Tahiti est fabuleuse extraordinaire même si notre miss est belle.

8. Bertrand GERARD le 16/12/2018 09:16

@zanaty.......miss gilet jaune ne participe pas à cette élection mais le rsa, l'argent braguette lui permettent d'acheter son whisky,un écran plat dernier cri pour assister et participer à ce truc truffé de fric sms ou numéro surtaxé , béni par les magnes publicitaires.........

9. mandelamarley le 16/12/2018 09:37

Merci aux perles des îles. Magnifik !

10. annais974 le 16/12/2018 09:39

MISS FRANCE : LE MAILLOT FAIBLE ( journal LIBERATION)

cliché d'un sexe féminin décoratif, distrayant, inoffensif...cliché de la femme décorative.

11. jean claude payet le 16/12/2018 09:51

elle est canon notre miss....

12. cheche le 16/12/2018 10:13

post 5 tous les pays du monde elisent leur miss,il faut bien faire rêver quelques jolies filles (et leurs parents) Alors ne soyez pas pisse froid...Des le debut de l'emission j'avais ma preférence pour miss Tahiti,plus "lumineuse" que notre "je suis Morgane de toi" moins radieuse qu'à l'accoutumée..concurrence rude,mais je me suis dit elles seront sur le podium dans les cinq..dommage.Mais les votes de Tahiti avaient un net avantage sur ceux de RUN en pleine journée au lieu de deux heures du mat...

.

13. Pigeon le 16/12/2018 10:15

Miroir,mon beau miroir,dis moi qui est la plus belle.

14. Abdoulaye le 16/12/2018 10:16

D'accord oh combien avec Gérard ! Et le pire , c'est que ceux-là même qui manifestent pour leur pouvoir d'achat sont les premiers à tomber dans le panneau..ce qui bien entendu leur amènent des fins de mois difficiles.. les sans dents sous tutelle ?

15. diligentia le 16/12/2018 10:43

Cette dictature de la beauté physique de la femme créee par la société et véhiculée par les médias est à but lucratif.

Soit dit en passant Miss Tahiti est bien celle qui a la carrure pour représenter la France à miss univers ou miss monde.

16. Bertrand GERARD le 16/12/2018 11:03

@12 pourquoi pisse froid? il faut aimer ce truc pour donner son opinion?

17. bullet le 16/12/2018 12:08

Aucun mot sur Raymonde Bidochon, la miss gilet jaune 2018 ?

18. Thierrymassicot le 16/12/2018 12:38

Panem et circenses



Dormez braves gens...Nous on s'occupe de vous, vraiment............

19. Yab bon des hauts le 16/12/2018 12:42

Si nous avions envoyé la dauphine de miss Réunion, elle aurait gagné.

On a pas envoyé la plus belle fille de l'île...

20. une réunionnaise 97410 le 16/12/2018 12:44

post 3, modeste, ce sont les cheveux plus clairs qui donne cette luminosité au visage, le fond de teint en plus et çà change une femme.

Notre miss à nous a les cheveux foncés et le teint plus mat, moins éclairé.Les cheveux noirs comme chez nous çà "durcit un peu parfois les traits, visage".Je dis bien parfois sur des femmes.Ma cousine est bien en blonde ou chatain, mais moche avec des cheveux noirs,

Vous avez raison post 3, modeste, les cheveux chatains clairs donnent de la luminosité au teint.Là, avec les 2 photos, on voit bien.Mais elle est jolie notre miss quand meme.

21. GIRONDIN le 16/12/2018 13:45

7. Laurent le 16/12/2018 08:20

Miss Tahiti est fabuleuse extraordinaire même si notre miss est belle.



Whaou whaou whaou, argumentation imparable.



Vous êtes le public cible de ce genre de lobotomie !

22. Modeste le 16/12/2018 16:15

à " une réunionnaise 97410" merci pour les précisions "esthétiques", mais voyez vous j'ai regardé au delà des couches de crèmes et maquillages, le profil de miss Tahiti à ce petit quelque chose de plus au fond des yeux...., mais faut aussi dire que notre miss est jolie cela je ne le conteste pas! au passage dites à votre cousine d'essayer le roux....:)

bien cordialement!

23. Metis le 16/12/2018 17:36

modeste et laurent et kreol ont raison miss tahiti a ce truc en plus elle est plus canon que miss reunion

24. yabos le 16/12/2018 19:45

Tant mieux pour elle. Mais, je l'ai trouvé épaisse et un peu lourde aux niveaux des membres inférieurs. D'ailleurs cela se voyait dans sa démarche lors des passages . Plusieurs candidates avaient plus d'élégance et légèreté. Beau sourire tout de même.