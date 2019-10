Mort d'Eliana, 2 ans: Sa mère et son ti-père remis en liberté

A la voir toute mignonne sur la photo, elle ne devait pas savoir ce qui lui arrivait, la pauvre enfant. A cet âge, on découvre, on commente les images avec ses propres mots, on s'intéresse à tout. Quel gâchis. Si ses bourreaux pouvaient mesurer l'ampleur des dégâts sur cette vie. Cette enfant, n'aura jamais l'occasion de rendre quelqu'un heureux, ni d'être heureuse avec quelqu'un. Sa destinée a été interrompue par ceux-là mêmes qui se sont accordés le droit de vivre, sans contraintes.

La justice ne s'intérésse pas au affaire de viol et de meurtre et de femme battue, ils s'en foutent complétement de l'humain.

Mias si il y a des histoire d'argent de drogue la ils sont la pour punir !

On devrait manifester dehors pour ce genre de chose mais on fait rien, bravo justice...