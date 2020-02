Mort de la petite Vanille : Premier échec du dispositif alerte enlèvement

Le 10/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1919

La petite Vanille, âgée de 1 an, a été retrouvée morte ce dimanche à Angers (Maine-et-Loire) après qu’une alerte enlèvement a été déclenchée samedi soir. Le dispositif enregistre son premier échec en 14 ans, alors que tous les enfants kidnappés jusque-là avaient été retrouvés sains et saufs.

L’alerte enlèvement a été déclenchée dès samedi soir, pour tenter de retrouver la petite Vanille, enlevée par sa mère une trentaine d’heures plus tôt.



Le dispositif a permis de collecter plus d’une centaine de témoignages, qui guideront les forces de l’ordre jusqu’à la mère de la fillette, mais Vanille n’est déjà plus avec elle.



L’enfant aurait été tuée avant même le déclenchement de l’alerte, comme devrait le confirmer l’autopsie. C’est en tout cas ce qu’a confié sa mère aux enquêteurs. Nathalie Stephan, 39 ans, au passé psychiatrique lourd, aurait étouffé sa fille dans un parc, avant d’abandonner sa dépouille dans une benne à vêtement. Les raisons de son geste sont encore floues.



L’enfant était placée en famille d’accueil depuis sa naissance, mais Nathalie Stephan bénéficiait d’un droit de garde ponctuel de 48 heures. Ne voyant pas la mère de Vanille ramener la fillette à 17h30 comme convenu, les services de l’Aide Sociale à l’enfance ont signalé sa disparition. Si elle n’est pas connue pour être violente avec les enfants, la mère avait déjà manqué à ses obligations avec son autre fille, la demi-soeur de Vanille.



C'est la 23ème fois depuis sa création en 2006 que l'alerte enlèvement est déclenchée en France. Jusqu'à ce funeste dénouement, le dispositif avait permis de retrouver sains et saufs tous les enfants recherchés.