Motions relatives à l’hôpital public et au CHU de La Réunion et au pluralisme et aux aides de l’Etat à la presse

Le 24/02/2020 | Par Mairie du Tampon | Lu 103

Considérant les motions successives adoptées par le Conseil Municipal du Tampon le 4 mars 2017, le 21 décembre 2017, le 24 mars 2018, le 23 juin 2018, le 27 avril 2019, et 29 juin 2019Considérant la mobilisation sans précédent des personnels des hôpitaux publics, dans toute la France et particulièrement à La Réunion depuis 2 ansConsidérant les pétitions lancées dans le cadre de cette mobilisation, notamment par les collectifs inter-urgences et inter-hôpitauxConsidérant le geste significatif de médecins démissionnant de leur fonction administrativeConsidérant plus particulièrement la dégradation des conditions de travail du personnel soignant du CHU à La Réunion, aggravée par l’application du « plan de retour à l’équilibre »Considérant que cette situation de tension pénalise aussi bien le personnel soignant que les usagersConsidérant l’absence jusqu’à ce jour de réponses du Gouvernement à la hauteur de l’urgence et de la gravité de la situationConsidérant la nomination d’un nouveau ministre de la Santé et des Solidarités- Exprime sa solidarité avec le personnel soignant du CHU de La Réunion et son plein soutien aux revendications exprimées- Demande au nouveau ministre de la Santé et des Solidarités d’entendre la souffrance du personnel et d’accorder une attention particulière à la situation du CHU de La Réunion, compte tenu de l’état de gravité dans lequel il se trouve et qui met en danger le personnel soignant et les usagers- Réitère sa position quant à la nécessité d’une révision du « Plan de Retour à l’Equilibre » et d’une revalorisation du « coefficient géographique » afin de garantir au CHU des moyens budgétaires en réelle adéquation avec ses besoins, pour le présent et pour l’avenirConsidérant la rapidité des évolutions concernant le monde des médias et de la presse en généralConsidérant l’impact sur la presse écrite de la prolifération et de la diversité des médias numériquesConsidérant plus particulièrement les difficultés auxquelles sont confrontées la presse quotidienne régionaleConsidérant la contribution essentielle de la presse quotidienne régionale au pluralisme de l’information et au traitement de l’information localeConsidérant sur ce plan l’importance de la presse quotidienne régionale dans les territoires éloignés de la métropoleConsidérant les risques pesant sur la survie de France Antilles mise en liquidation judiciaire pour motif économiqueConsidérant que cette disparition représenterait un recul du droit à l’information pour les Martiniquais, les Guadeloupéens et les GuyanaisConsidérant qu’il faut tout faire pour éviter un tel scénario à La RéunionConsidérant l’importance et la diversité des aides publiques de l‘Etat existant pour de nombreux titres de la presse nationale et régionale en métropoleConsidérant qu’en 2017, les aides de l’Etat à la presse écrite ont représenté 84,7 millions d’euros dont 65 millions d’euros d’aides directes, et ont bénéficié à 396 titresConsidérant que 15 titres sur 396 bénéficient à eux seuls de 50% du montant total des aides directes de l’EtatConsidérant le caractère inéquitable des critères mis en oeuvre pour la répartition des aidesConsidérant que la presse écrite quotidienne régionale à La Réunion ne bénéficie que très partiellement de ces aidesConsidérant le rôle essentiel joué par la presse quotidienne régionale à La Réunion dans l’accès des citoyens à l’information, compte tenu de l’éloignement de notre île de la métropole et de ses spécificités,Considérant les difficultés économiques particulières auxquelles sont confrontées les entreprises de presse dans les territoires ultramarinsConsidérant que les aides de l’Etat doivent prendre en compte ces spécificités,Considérant que la presse quotidienne régionale dans les territoires ultramarins mériterait d’avoir droit à aux aides de l’Etat dans des conditions comparables aux quotidiens nationauxConsidérant que l’insuffisance du niveau d’aides directes de l’Etat à la presse quotidienne réunionnaise l’expose à une dépendance accrue vis-à-vis des acteurs économiques et des collectivités localesConsidérant l’importance de garantir l’indépendance et le pluralisme de la presse à La Réunion- Demande que la presse quotidienne à La Réunion, ait accès aux aides directes de l’Etat, à un niveau prenant réellement en compte leurs difficultés, et dans des conditions comparables à celles versées aux quotidiens nationaux en métropole- Demande au gouvernement de se saisir sérieusement de ce dossier qui engage l’avenir des entreprises de presse concernées et le droit à l’information des Réunionnais