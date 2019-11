Mouche asiatique : Donnez vos bouteilles plastiques usagées pour aider les agriculteurs

Le 14/11/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1298

Alors que les premiers letchis et les premières mangues font leur apparition, les producteurs de fruits peï doivent plus que jamais protéger leur production des ravages de la mouche asiatique. Pour cela, des pièges très efficaces existent à base de phéromones. Mais la FDGDON qui les fabrique à partir de bouteilles plastiques de récupération se heurte aujourd’hui à une pénurie alors que la demande, elle, ne fait qu'augmenter.