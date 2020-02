Mouvement des avocats: La grève illimitée reconduite dans le nord

Le 11/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 223

Les avocats du barreau de Saint-Denis ont décidé en assemblée générale ce mardi de reconduire le mouvement de grève qui dure depuis décembre. "Notre décision est à la mesure du silence du gouvernement, affirme le bâtonnier Guillaume De Gery, les mesures proposées sont presque une insulte et serait même plus grave pour un département comme La Réunion".



Si certains jugent cette grève abusive, le bâtonnier rappelle: "Nous n'avons pas d'autres moyens. C'est l'accès au droit pour tous qui est menacé". C'est aujourd'hui un sentiment de "désespoir" et de "dégoût" qui les pousseraient à tenir bon. De nouvelles actions sont prévues.