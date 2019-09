Mouvement solidaire et citoyen de La Réunion dit "MSCR"

Le 11/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 116

MSCR c'est s'engager sans esprit partisan qui entend rassembler et impliquer tous les citoyens en plaçant l'humain au cœur des décisions dans une société libre et responsable.



C'est dans cette perspective que ''GENERATION.S'' Réunion accueille les membres du '' MSCR'' et crée son comité local pour la commune de Saint Denis .



Ce comité local sera présider par Mr Gavari Bruno de Saint Denis . UNIS NOUS IRONS PLUS LOIN !