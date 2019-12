Mr Bricolage du groupe Hayot reste fermé le dimanche

Bonne nouvelle, tipapahyot reverra son appétit à la baisse pour au moins cette année. À remarquer, les plus virulents défenseurs du travail le dimanche ce sont les mêmes pour qui le repos du dimanche est sacré.

Mais laissez moi aller à sorebric le dimanche après midi, sur une île comme la Réunion, c'est une sortie en famille pour le week-end. Mais laissez-les travailler H24 et 365 jours l'année.....

Antoine C

3. Antoine C le 17/12/2019 10:21

@ 1. PtipaPanouel le 17/12/2019 09:56 Tonton Yoyot reverra son appétit sur ce coup là ...mais comme des gratels roulent à + 120 sur RL et kraze loto que mémé la donne un monnaie pour emmène à elle la messe TONTON YOYOT à de beau jour devant lui

Je me vois dans l’obligation de mettre fin à mes études, mon salaire du dimanche me permet de financer mes études. c'est fini!

Mes parents ne peuvent pas m'aider, tanpis je ferai comme les autres chômage et rassemblement devant la boutique du quartier.