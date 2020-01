Mr Météo mauricien persiste avec sa prévision de cyclone

Ce matin encore 15 janvier, Mr Meteo écrivait encore : " ena risk formation cyclone dans nous parage pour prochain 15 jour "... ( il y a un risque de formation de cyclone dans les parages pour les 15 prochains jours )



Hier déjà il indiquait : " moi depuis avand mo ti dir zot ki posible pour ena n cyclone dans nous region ver le 20 a 27

me si guet model numerique nous gagn douleur latete

pas douleur plito malade latete" ( je le dis depuis quelque temps il est possible qu'il y ait un cyclone dans notre région entre le 20 et 27 etc...).



A suivre

C'est sur son compte Facebook que le Mauricien Afzal Goodur fait la météo. Régulièrement cité par les journaux locaux il persiste aujourd'hui à s'inquiéter de l'arrivée d'un cyclone dans les jours à venir...Source : https://www.7mag.re/Mr-Meteo-mauricien-persiste-av...