Multiplexe de Pierrefonds : Le comité de soutien encourage le groupe Ethève à commencer les travaux dès cette année

Le 10/09/2019 | Par N.P | Lu 353



La décision de la Cour administrative d’appel n’étant pas suspensive, le comité de soutien pour le Multiplexe de Pierrefonds encourage le groupe Ethève à commencer les travaux dès cette année pour une ouverture en 2020. La décision de la Cour administrative d’appel n’étant pas suspensive, le comité de soutien pour le Multiplexe de Pierrefonds encourage le groupe Ethève à commencer les travaux dès cette année pour une ouverture en 2020.

Le comité de soutien pour le Multiplexe de Pierrefonds ne tient plus en place à deux jours de la décision du tribunal administratif de Paris. La juridiction doit statuer en appel sur le recours formé par Investissement Commerce Cinéma (ICC) contre la décision d’autorisation de la Commission nationale d’aménagement cinématographique (CNAC) et le permis de construire accordé au groupe Ethève.Le projet porté par sa société Mauréfilms prévoit la création d’un établissement "Ciné Grand Sud" de 10 salles et 2 118 places sur une parcelle de1.5 hectare de la ZAC Roland Hoareau à Pierrefonds. Un projet contesté par ICC, tant sur la vente du terrain à son concurrent , que sur les accords de la Commission départementale d’aménagement commercial et la CNAC.Comme pour les précédents recours, Krishna Damour, du Collectif Pour le développement de la Micro-région Sud à l’initiative de comité de soutien, s'attend à de nouveaux rejets en appel. "Il y a de fortes chances pour que se soit très favorable pour le multiplexe. Mais, nous nous attendons tout de même à un recours en cassation de la part du concurrent ICC qui a l’habitude des recours tous azimuts. Ce qui entraînera à nouveau une procédure pouvant aller jusqu’à 15 mois".Sans ces recours et l’intervention d’"un opposant politique", faisant référence à Jean-Gaël Anda , Krishna Damour estime que les premières projections du "Ciné Grand Sud" auraient eu lieu depuis avril denier.