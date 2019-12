Municipales 2020: Bélinda Adekalom, candidate PCR à Sainte-Marie

Le 07/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 256

Son père était un fervent militant du PCR et un syndicaliste CGTR, c'est donc sous une liste soutenue par le PCR que la Sainte-Marienne se présente aux élections municipales de 2020.



Mais Bélinda Adekalom s'ouvre à toutes forces politico-humaines et devient présidente d'une association depuis 2009. Elle oeuvre notamment au développement de l'éducation populaire. Afin de répondre au mieux aux problématiques de logement, de formation, d'emploi et de l'accompagnement à la jeunesse, qui incombent sa commune.



Réveiller Saint-Marie



Elle aspire ainsi pour Sainte-Marie une nouvelle politique plus jeune, plus équitable, plus représentative de sa population et indépendante des partis politiques traditionnels. Elle veut proposer un projet qui les touche dans leur vie quotidienne.

Humaine, cette Sainte-Marienne souhaite une meilleure conviction sociale pour sa ville. Elle s'est entourée de femmes et d'hommes engagés, avec qui elle compte bien construire le changement pour Sainte-Marie, sous la devise "Ensemble, Sainte-Marie Réunie".