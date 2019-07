Municipales 2020: Cyrille Hamilcaro promet une titularisation à 100%

Le 24/07/2019 | Par NP | Lu 659

A nouveau éligible, l’ex-maire de St-Louis, Cyrille Hamilcaro continue d’avancer ses pions pour les prochaines municipales. Récemment, le candidat s’est adressé aux employés communaux via un courrier dans lequel il expose "la philosophie sur laquelle je bâtis mon retour", écrit-il.



D’abord, le "fort développement" qu’a connu La Réunion ces dernières années serait dû à "des élus locaux, visionnaires, qui ont été à la hauteur des enjeux", mais aussi grâce à "des entrepreneurs et industriels audacieux et sérieux et des employés publics, qui s’appliquaient dans leur travail tout en étant engagés politiquement", analyse-t-il.



Pour demain, Cyrille Hamilcaro veut "une transformation radicale de notre ville", s’entourer de "travailleurs". "Les fainéants, les jamais-contents ou les mal-élevés ne votent donc pas pour moi: j’ai besoin de collaborateurs qui visent l’excellence en proposant et en se formant pour le bien de la Ville".



Il souligne par ailleurs le travail accompli :"la ville devient de plus en plus propre", "revenue en stabilité financière grâce à vos sacrifices et à l’action du maire et de ses élus", "la ville est devenue plus calme et apaisée, loin des guerres politiques qui ont fait sa mauvaise réputation". Cyrille Hamilcaro promet cependant d’aller plus loin en appliquant "les engagements pris par écrit avec vous en 2014 mais qui n’ont pas été tenus pour la plupart " et en titularisant à 100%, en cas d’élection, tous les agents qui viennent d’être titularisés. "La Commune n’a pas trop d’agents, ces derniers doivent être mieux utilisés !"