Municipales 2020: Dimitri Rangama Petchy veut redonner du pouvoir d'achat aux St-Leusiens

Le 22/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 142

Dimitri Rangama Petchy a annoncé sa candidature pour les prochaines élections municipales. En mettant en place sa candidature, Dimitri Rangama Petchy a fait un constat alarmant. C'est pourquoi il a déclaré: "le fil conducteur de ma mandature sera de redonner du pouvoir d’achat aux Saint Leusiens".



"Partout, l’inquiétude et la difficulté se situent dans le même domaine : celui de la vie, pour ne pas dire de la survie, au quotidien. Payer ses factures, assurer l’avenir de ses enfants, pouvoir occuper un logement décent et conforme aux besoins de la famille, se déplacer.... La précarité est partout et j’ai l’audace de penser qu’un Maire ne peut pas rester passif sur ce sujet" a déclaré le Saint-Leusien.



Dimitri Rangama Petchy a déjà exposé les grandes lignes de son programme. Il tend notamment maîtriser la fiscalité locale ainsi que soutenir les associations de proximité. Le Saint-Leusiens a également pensé aux agents communaux ou encore à la mobilité, en s'engageant à la gratuité des transports en commun pour les plus vulnérables.