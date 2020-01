Municipales 2020: Jean-Marie Virapoullé candidat à St-André

Le 26/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 699

Près de 1700 personnes ont fait le déplacement à Saint-André ce samedi pour soutenir Jean-Marie Virapoullé lors de la présentation officielle de sa candidature pour les élections municipales de mars prochain. C'est un véritable bain de foule que s'est offert le candidat pour son premier meeting.



Le fils du maire actuel, Jean-Paul Virapoullé, était entouré des grands noms de la vie politique peï. La Sénatrice Nassimah Dindar, le Président de Région Didier Robert et le Président du Département Cyrille Melchior étaient présents.



Ils ont également rendu un hommage à Jean-Paul Virapoullé, "notre père à tous" ont-ils dit, avant de rappeler le parcours sans faute de Jean-Marie Virapoullé et ses 25 ans d'expériences au service de la population.



Jean-Marie Virapoullé a conclu en affirmant avec force et conviction: "Je suis prêt! Je serai le maire de la bienveillance, de l'innovation, de la continuité".