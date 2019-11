Municipales 2020: L'ancien maire Eric Fruteau candidat à Saint-André

Le 24/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 564

Le candidat souhaite garantir de bonnes conditions de scolarisation ainsi qu'un cadre de vie favorable pour toutes ces familles touchées par les inégalités et la pauvreté. Pour ça, il indique qu'il "faut faire preuve de lucidité, de créativité et de cohérence. Cette cohérence passe obligatoire par une vision partagée elle-même basée sur un projet fédérateur".



"Mon ambition s’inscrit non pas dans une voie singulière et personnelle, mais bien selon une volonté collective d’accomplir de grandes choses pour l’intérêt général. (…) En ce qui me concerne, cela fait longtemps que j’ai abandonné l’idée qu’une personne peut tout régler seul, immédiatement et tout le temps. Je m’inscris juste dans la continuité de mon engagement qui a fait que j’ai milité pour l’égalité sociale (contre la parité), l’alignement des prestations sociales (API, AF), celui du SMIG et du RMI, pour l’égalité des chances à l’école. Mais aussi pour le développement durable et l’autonomie énergétique.", conclut l'ancien maire de Saint-André.

Après une longue période en région parisienne pour raisons professionnelles, Eric Fruteau est de retour à La Réunion. Un retour plutôt en fanfare car l'ancien maire de Saint-André revient avec une candidature pour les prochaines élections municipales dans sa commune.Eric Fruteau a exposé les grandes lignes de son programme ce dimanche matin. Les militants, présents en grand nombre sur le parking du chemin Lebon et dans la rue du Lycée, ne cachent pas leur satisfaction devant cette candidature.