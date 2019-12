Municipales 2020: Pierrick Robert officialise sa candidature à St-Louis

Le 16/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 301

Pierrick Robert, conseiller municipal de l’opposition, a samedi officialisé sa candidature aux prochaines municipales à St-Louis. Face à ses militants, il a ainsi affirmé: "la politique ne doit plus être un métier. Elle ne doit plus être réservée à une caste, elle doit être une préoccupation démocratique où le citoyen est associé et a son mot à dire sur la gestion de la cité au delà des clivages partisans".



L’ancien candidat aux législatives et chef d’entreprise depuis 20 ans estime qu’"avec une vision et une expérience", une fois installé au fauteuil de maire, il agira "avec rigueur, professionnalisme et une écoute afin de servir la population".



Pierrick Robert veut également faire un pas vers la tendance du participatif en promettant de communiquer régulièrement sur l’action municipale. Il annonce aussi des services communaux plus effaces et économes, ainsi que la fin des embauches de complaisance.



Sur le plan économique, il souhaite la création de zones activités, d’un office communal de l’emploi avec pour objectif de créer 2 000 emplois dans le privé et le développement touristique en particulier dans les hauts du territoire.



Des projets développés par le bais du soutien de la Région, Département, Etat, Europe, a-t-il précisé.