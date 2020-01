Municipales 2020: Sully Reboul aux cotés de Philippe Rangama

Le 21/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 90

En tant que représentant du groupe d'action de la France Insoumise de La Rivière, il a été décidé et voté, lors de notre dernière assemblée de juillet 2019 à la Rivière St-Louis, d'apporter notre soutien à la candidature de Philippe Rangama pour les prochaines échéances municipales du 15 et 22 mars 2020.



Il s'agit aussi de couper court à toutes désinformations relayées sur les différents supports médiatiques.



Mon message est clair, devant la gravité de la situation, j'appelle donc l'ensemble des électeurs de SaintLouis / La Rivière à un sursaut citoyen et à rejoindre le PEUP afin d'exprimer leur volonté d'en finir avec ceux et celles qui ont coulé, ruiné notre ville.

Saint-Louis / La Rivière a besoin d'une nouvelle génération de femmes, d'hommes, une nouvelle génération d'élus capables de transformer la ville et de sortir le territoire du désastre économique, social et culturel.



Je vous ré-affirme donc mon engagement sans faille aux cotés de Philippe Rangama et cela autour d'un rassemblement de toutes les forces de progrès pour redonner à St-Louis / La Rivière sa dignité.