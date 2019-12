Municipales 2020: Valérie Gangnant Payet se présente à St-Benoît

Gérante de plusieurs entreprises situées dans l’Est avec son mari, Valérie Gangnant Payet était également aux côtés de Jean-Claude Fruteau, maire de Saint-Benoît, lors de son précédent mandat.



Aujourd'hui la Bénédictine se sent prête à adosser le rôle de maire pour sa commune. Valérie Gangnant Payet a officiellement annoncé sa candidature pour les municipales de 2020 ce vendredi 13 novembre.



Avec 48% de personnes en dessous du seuil de pauvreté et 7050 Bénédictins inscrits à Pole Emploi, Valérie Gangnant Payet tend notamment à lutter contre la pauvreté et amélioration de la situation sociale des riverains, aussi bien d'un point vue logement, éducation, qu'activité professionnelle. En effet, côté professionnel, la bénédictine a pour volonté de mieux accompagner les porteurs de projet.



Valérie Gangnant Payet souhaite également redynamiser le centre-ville de Saint-Benoît, avec une meilleure circulation, plus de stationnements ou encore la mise en place de manifestations.