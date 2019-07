Municipales 2020 à St-Pierre : Investiture de Imrhane Moullan par "Agir la droite constructive"

Le 24/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 239

C'est avec un grand honneur, beaucoup de sérieux et un profond sens des responsabilités que j'ai appris ce jour que le Comité National d'Action de mon parti politique AGIR LA DROITE CONSTRUCTIVE, présidé par Monsieur Franck RIESTER (actuel Ministre de la Culture dans le gouvernement de Monsieur Edouard PHILIPPE), réuni hier à son siège à Paris, a décidé, sur proposition de la Commission Nationale d'Investiture présidée par le Sénateur Claude MALHURET (ancien Secrétaire d’État dans le gouvernement de Jacques CHIRAC de 1986 à 1988, et actuel Président du groupe « Les Indépendants – République et Territoires au Sénat), de m'accorder l'investiture de notre mouvement de Droite libérale, humaniste, ouverte et tolérante à l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2019 sur ma commune de Saint-Pierre.



En qualité de chef de file, j'ai à coeur de rassembler autour de ma future liste des femmes et des hommes de Droite et du Centre, ainsi que des progressistes, et au- delà toutes les Saint-Pierroises et Saint-Pierrois, compétents et intègres, à l'écoute de la population, qui veulent le changement et le rajeunissement de notre classe politique, ainsi qu'un véritable projet pour notre belle commune, capitale et coeur du Sud de La Réunion.



Je porterai les valeurs de droiture et de probité, de respect et de dignité, de vivre-ensemble et de justice sociale durant les prochains mois et je tiens à mener une campagne propre, sans promesses intenables ni pressions intolérables.



Nous offrirons donc une véritable alternative démocratique pour mieux gérer la Ville de Saint-Pierre sur les plans communal et intercommunal, lutter contre toutes les formes de dérives et de gaspillage, soulager les souffrances et la misère des plus fragiles et modestes, et améliorer la qualité de notre cadre de vie ainsi que nos conditions de vie économique et sociale.



Imrhane MOULLAN, AGIR La Droite Constructive - Référent départemental « LES CONSTRUCTIFS » à La Réunion

Candidat (tête de liste) aux élections municipales 2020 à Saint-Pierre