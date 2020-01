Municipales : 7 communes réunionnaises seront écartées des résultats nationaux

Le 17/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1551

Une circulaire signée du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, et révélée par l’Express, vise à supprimer l’appartenance politique sur les listes municipales dans les villes de moins de 9000 habitants. Conséquence : les résultats des partis dans ces communes ne seront pas pris en compte à niveau national, alors qu’elles représentent 96% des communes de France, et 29% des communes à La Réunion.



Trois-Bassin, Cilaos, Entre-Deux, Saint-Philippe, La-Plaine-des-Palmistes, Sainte-Rose et Salazie sont notamment concernées



L’opposition dénonce une "manipulation grossière" qui viserait à camoufler les faibles résultats de La République En Marche dans ces petites communes, qui au total représente 52% de la population.



Du côté du gouvernement on assure que cette mesure était demandée par de nombreux maires de petites villes, qui ne se reconnaissent pas dans le "nuançage" (l’attribution par la préfecture d’une nuance politique lors de l’enregistrement des candidatures sans étiquette, par exemple "divers droite" ou "centriste"). Ce "nuançage" était jusqu’à présent appliqué aux communes de plus de 1000 habitants.