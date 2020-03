Municipales : Alain Armand lance son nouveau "groupe"

Le 01/03/2020

Le candidat pour la mairie de Saint-Denis a présenté ses colistiers et son programme. Le tout avec une touche artistique





C’est évidemment sur air de Maloya qu’Alain Armand a fait son entrée sur scène. L’ancien membre de Ziskakan n’a rien perdu de son sens du spectacle. La salle Candin ressemblait presque plus à un concert qu’à un meeting politique.



Après un discours résolument anti-Annette, Alain Armand a présenté ceux qui se sont engagés sur sa liste "Changer Saint-Denis Ensemble". Il a ensuite dévoilé son programme, savant mélange de promesses classiques (Baisse d’impôts, finalisation de l’entrée ouest, sécurité) et d’autres plus originales. Un campus de l’entrepreneuriat au Chaudron, gel des charges locatives des logements sociaux et une aide pour l’accession à la propriété des classes moyennes sont ainsi promis par le candidat.



Rerouver ci-dessus le communiqué d’Alain Armand :