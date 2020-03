Municipales: Didier Robert suspend sa campagne pour le second tour

Sur la question du second tour prévu ce dimanche, et comme d’autres responsables politiques au niveau national, je demande solennellement au Président de la République et au Gouvernement le report du scrutin. Dans un souci de cohérence et de responsabilité, je prends la décision de ne pas participer à ce second tour s’il devait avoir lieu ce dimanche. Je fais partie de ceux qui considèrent, en effet, qu’une mesure de confinement semble être une des meilleures réponses adaptées à la limitation de la propagation du virus, très certainement au niveau national mais plus encore au niveau local.



Il est évident pour tous, que l’on ne peut mener campagne et participer au vote en étant confinés.

Enfin, dans l’hypothèse d’un second tour qui serait cette fois reportée à une date ultérieure, je serai avec notre équipe naturellement présent pour défendre notre projet et nos valeurs devant l’ensemble des Dionysiens et des Dionysiennes au moment de l’organisation normale de ce scrutin."

"Le 1er tour des élections municipales s’est tenu ce dimanche. Après l’enthousiasme exprimé et la détermination partagée avec l’ensemble des colistiers et militants au vu des résultats dimanche soir, la réalité de la situation sanitaire dans notre île ce matin exige une mise en perspective des conséquences liées à l’épidémie de COVID19. La question de la santé de nos concitoyens est de notre part la première urgence et la seule grande vraie priorité à prendre en compte à ce stade.Ma place est prioritairement aujourd’hui auprès de l’ensemble des autorités sanitaires et des acteurs économiques dans la gestion de cette crise. S’agissant des municipales, Il est d’ailleurs évident que le faible taux de participation de ce premier tour trouve certainement une part d’explication dans la crainte de nos concitoyens dans la propagation de ce virus. L’abstention risque d’être encore plus importante au moment du second tour, posant en définitive la question de la légitimité. Il n’est pas envisageable, en ce qui me concerne, de faire prendre davantage de risques à tous ceux qui continueraient à vouloir mener à nos côtés cette campagne dans les conditions classiques de rencontres, de porte-à-porte, de réunions publiques même limitée en nombre de participants.Il me parait également impossible dans les conditions actuelles, et compte tenu de l’évolution probable accélérée de la pandémie d’appeler ce matin, une nouvelle fois, à une mobilisation pour le vote de dimanche. L’urgence n’est pas celle des alliances et des discussions en vue d’un deuxième tour. En quelques heures, la situation a en effet profondément changé. Les analyses des scientifiques qui ont été posées tant au niveau national que local exigent une plus grande prise de conscience collective et immédiate.Ce lundi matin, la plupart des établissements accueillant du public sont fermés. L’activité économique est extrêmement ralentie sur la base de décisions prises par le Président la République et le Gouvernement. Des pays voisins, dont l’Ile Maurice, ont décidé aujourd’hui la fermeture de leurs frontières. Notre Ile est à l’arrêt.L’expression démocratique est évidemment importante. Mais les conditions de son organisation et de sa mise en œuvre ne me paraissent plus aujourd’hui garanties. La santé et la mise en danger de la vie de nos concitoyens sont réelles. D’ores et déjà, je demande à nos sympathisants, à nos militants et à nos colistiers de suspendre la campagne de terrain et de mettre un terme à toute forme de communication physique directe. Je tiens à cette occasion à saluer leur engagement et leur détermination tout au long de ces semaines.