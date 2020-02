Municipales : Fusion de listes à St-Denis pour peser plus lourd

Le 11/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 264

Éric Beeharry et Jean-Roland Ango ont annoncé l’unification de leurs listes dans la course à la mairie de St-Denis.

Ensemble pour un nouveau St-Denis, c’est le nom de la nouvelle liste portée à présent par Éric Beeharry. Le représentant dionysien de La Nouvelle Réunion a conclu un accord avec le chef de St-Denis pour tous afin de faire liste commune. Une fusion qui permet aux 2 candidats de mutualiser leurs forces et leurs moyens. Un choix logique pour Jean-Roland Ango qui assure partager les mêmes idées et les mêmes valeurs que son colistier.



La nouvelle liste se veut une alternative sérieuse aux trois têtes d’affiche de la campagne dionysienne. Pour cela, ils ont mis en place une charte des valeurs pour leurs futurs adhérents : rejet des ténors de la politique, casier judiciaire vierge, exclusion de la famille des élus à des postes municipaux, embauche de gens compétents dans les domaines concernés, écoute et non violence envers l’opposition. L’objectif avoué est de sanctionner les mandats de Gilbert Annette au 1er tour et celui d’Emmanuel Macron au second.



Favoriser la création d'entreprises



Niveau programme, la volonté affichée est d’éradiquer la pauvreté et de créer le plein emploi dans le chef-lieu. Pour atteindre ce but, Éric Beeharry souhaite favoriser la création d’entreprise. Il veut donc apporter une aide de 10 000€ à chaque porteur de projet pour les accompagner dans leurs créations. Chaque année, 1500 personnes pourraient bénéficier de cette enveloppe pour un coût annuel estimé à 15 millions d’euros. Une mesure qui, selon lui, produirait 10 à 20 000 emplois sur 6 ans.



L’équipe souhaite également renforcer la sécurité dans la ville. Ainsi, ils veulent généraliser la vidéo-surveillance et augmenter les moyens de la police municipale. La vidéo-surveillance qui sera également installée aux abords des écoles. Ces dernières bénéficieront d’un audit afin de connaître l’état et les besoins des établissements scolaires de la ville. Les moyens concernant les ATSEM seront augmentés et des postes de tutorat créés. Les retraités seront également sollicités puisque le candidat souhaite leur proposer de faire du soutien scolaire ou d’animer des ateliers pour arrondir leurs fins de mois.



Un Zénith, un stade olympique et une patinoire



Éric Beeharry propose de nombreux projets structurants pour la capitale : un Zénith, un stade olympique et une patinoire sont à l’ordre du jour. Cette dernière serait située à l’étage du futur marché du Chaudron. En effet, afin de dynamiser le quartier, le marché forain serait remplacé par un marché couvert afin de pouvoir respecter les normes d’hygiène. Un grand parcours de santé traversant la ville est également dans les tuyaux. Par ces projets, Jean-Roland Ango veut "redonner des couleurs à St-Denis".



La nouvelle liste assure avoir le seul programme ambitieux et visionnaire de la campagne. Ils estiment que les autres candidats ne font que réchauffer des idées existantes. Concernant les projets en cours, Éric Beeharry assure ne pas vouloir les arrêter, mais se réserve le droit de les modifier si besoin est. C’est le cas pour le projet de tramway urbain qu’il veut sur roues et non sur rails comme à Clermont-Ferrand.



La liste Ensemble pour un nouveau St-Denis recherche toujours des citoyens motivés pour gonfler ses rangs. De nouvelles fusions avec d’autres petites listes sont également envisageables.