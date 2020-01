Commentaires (16)

1. Heu excusez moi ...!!! le 06/01/2020 18:31

Gilbert restera dans tous les cas aux manettes, un peu comme Poutine et Medvedev .

Pour un changement est-ce réellement un changement ?

2. Matt le 06/01/2020 18:53

Elle fut ministre. Elle n a rien fait pour la Réunion.

Député. Idem

Et Maire ?

Juste une cumulards.

Vive le changement

3. GIRONDIN le 06/01/2020 18:57

KaPoUnEt va y aller ou pas?







4. Bref une femme d'avenir le 06/01/2020 19:05

Contrairement à d'autre, comme Didier robert, elle n'a aucune enquête sur elle.



Contrairement à d'autre, comme Didier robert, elle ne va hériter su poste de maire.



Contrairement à d'autre, comme Didier robert, elle a été ministre.



5. Surtout pas elle ! le 06/01/2020 19:17

Juste une seule question : Ou sont les 1 milliard d'euros promis à la Guyane quand elle etait ministre ?

Cette femme est pire que son père Gilbert Annette !!! Hautaine, égoïste ! Un fléau Pour Saint denis !

6. Le Jacobin le 06/01/2020 19:23

Sans faire louange à Gilbert Annette, il évite le dégagisme, le mandat de trop, que ceux qui entendent suivent.



Une question très importante:



QUEL SERA LA COULEUR DE LA VESTE DE Didier Robert, si d'aventure il part avec sa jambe de bois sur Saint Denis? lui qui n'a toujours terminé sa barquette de cabri massalé en attente dans le réfrigérateur de TAK au Tampon, celui qu'il appelait jadis PAPA TAK.



Didier sort des bois c'est la chasse aux Tangs, les chiens sont lâchés c'est parti mon KIKI.

7. Nani le 06/01/2020 19:31

Arrêtez avec les magouilles familiales et amicales. St-Denis a besoin de changement et de grand projet pour la plus grande ville d'outre-mer.

Lorsqu'on se promène sur le front de mer, on se demande qu'est ce qui a été fait en 12 ans à St-Denis.

8. Ti Tangue Mer le 06/01/2020 19:41

@ 1.Posté par Heu excusez moi ...!!! le 06/01/2020 18:31

Un peu comme Cyril à St André

St André avec le fiston

Saint Leu



Pour un changement est-ce réellement un changement ? hi hi hi ....



VIVE zANETTE ah ah ah .....

9. Bleu outre mer le 06/01/2020 19:50

Il en est ou Didix pas encore inscrit.........

La Région risque d'être très compromis, la veste voir le costume en perspective......

10. Hugh le 06/01/2020 20:11

Hihi, excusez la France, hihi excusez son action...ah quoi? Je ne suis plus ministre, ah je ne dois plus m'excuser, je suis plus en Guyane? Ah ok...ben, je m'excuse plus....

11. Thierry le 06/01/2020 20:15

Quelle horreur de personnalité