Municipales: Jean-Gaël Anda officialise sa candidature à Saint-Pierre

Le 09/11/2019 | Par SI | Lu 469

Jean-Gaël Anda croisera bien le fer avec Michel Fontaine. Le conseiller régional a en effet officialisé ce samedi sa candidature pour les prochaines municipales à Saint-Pierre.



Ancien membre de la majorité de l'actuel maire de la capitale du Sud, Jean-Gaël Anda a depuis rejoint l'opposition municipale. Il souhaite que le développement économique, culturel, social et environnemental de Saint-Pierre soit le fruit "d'une collaboration étroite entre la population et l'équipe municipale". "Ceux qui me connaissent savent que ma mandature sera bienveillante, intègre et innovante", poursuit-il, ajoutant qu'un maire et son équipe "doivent être au service de la population et non l'inverse".



Parmi ses priorités: l'éducation et la jeunesse (rénovation des écoles, généralisation des petits-déjeuners dans le primaire), la sécurité (développement d'une patrouille cinéphile nocturne, augmenter les moyens de la police municipale), l'embellissent de la ville (augmenter les fréquences de collecte, lutte contre les dépôts sauvages) ou encore l'amélioration du quotidien de la population (transports en commun gratuit pour les seniors, création d'un épicerie sociale mobile, aides au maintien à domicile des personnes fragiles).